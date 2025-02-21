❗️«США вперше з початку повномасштабного вторгнення не стали співавторами антиросійського проекту резолюції Генасамблеї ООН щодо України», — одне з найбільших російських ЗМІ стверджує, що має відповідний документ.

❗️США виступили проти використання терміна «агресор» стосовно росії в новому комюніке G7, — FT (Деталі будуть пізніше)

● Збавте тон, уважно подивіться на цю угоду з корисними копалинами та підпишіть її, – представник Білого дому Волтц. Він додав, що «втручання України у справи США є неприйнятним», щоб це не означало

● С оккупированного левобережья Херсонщины вернули семерых детей

● В ООН відповіли на заяву Трампа про «нелегітимність» Зеленського. Як заявив речник генсека ООН Стефан Дюжаррік, організація вважає Зеленського легітимним президентом, оскільки він «обіймає свою посаду після належно проведених виборів».

● У 2025 році Міноборони спрямує понад 44 млрд грн за закупівлю FPV-дронів, зокрема на оптоволокні. Про це повідомив директор Департаменту політики закупівель Міноборони.

● Парламент Румынии проголосовал закон, разрешающий вооружённым силам сбивать русские беспилотники самостоятельно, без согласования с регламентами НАТО.

● Литва сформировала первый на текущий год пакет военной помощи Украине стоимостью 80 млн евро. Украина получит средства противовоздушной обороны, беспилотные летательные аппараты и средства борьбы с ними, боеприпасы, армейское снаряжение, военно-транспортную технику.

● Парламент Нидерландов одобрил отправку миротворцев в Украину.

● Латвия увеличит военные расходы, как минимум, до 4% ВВП.

● В первой половине 2025 года Латвия передаст Украине 12 тыс. дронов, основная часть из них FPV, – Минобороны Латвии.

● Разведка США не видит готовности путина к миру в Украине. Источники из разведки рассказали NBC News, что, согласно актуальным данным, путин все еще верит, что может захватить всю украинскую территорию.

● Глава военного комитета Сената США (курирует в том числе и Пентагон) Роджер Уикер о начавшихся переговорах с путиным:

● «Нет, путину нельзя верить, он военный преступник, он должен быть в тюрьме на пожизненном, а то и вовсе казнён».

● Постпреды стран Евросоюза утвердили 16-й пакет полезных санкций против россии, сообщает Financial Timesсо ссылкой на знакомые с ситуацией источники. Новые ограничительные меры затронут российский алюминий, 13 банков, а также еще 73 танкера «теневого» флота, который фюрер собрал, чтобы возить нефть в обход западных санкций. По словам источников FT, страны ЕС введут постепенное эмбарго на некоторые виды алюминиевой продукции российского происхождения, а также расширят «черные списки» персональных санкций с запретом на въезд и блокировкой всех активов. Кроме того, в пакет войдут вторичные меры против компаний, которые, по мнению европейских властей, помогают русскому фюреру в войне против Украины. Кроме того, ЕС внесет в «черные списки» несколько аэропортов и портов орков, которые используются для обхода санкций.

● Центральна виборча комісія почала збір інформації про стан виборчих приміщень по всій Україні. Всі дані мають бути оновлені та подані до 5 березня 2025 року.

● Глава дипломатии ЕС Каллас считает, что Европа должна и дальше поддерживать Украину «на поле боя». По мнению Каи Каллас, прежде чем обсуждать миротворческие инициативы, необходимо сначала оказать давление на президента россии Владимира путина.

● Глава Госдепартамента США Марко Рубио сообщил, что американские власти не будут рассматривать вопрос снятия наложенных на россию санкции до тех пор, пока не будет заключено мирное соглашение с Украиной.

● Xbox и PlayStation перестанут ввозить в россию. ЕС считают, что технику используют для управления дронами. Ограничение введут уже в ближайшие дни вместе с новым пакетом санкций

● США погодили продаж Румунії 400 авіабомб GBU-39.

● Британія розглядає відправку в Україну повітряної місії на літаках Typhoon – The Times.

● США провели тестовый пуск невооруженной межконтинентальной баллистической ракеты Minuteman III, сообщили американские военные.

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● Еще 13 российских банков отключат от SWIFT.

● россиян начнут сажать на 5 лет за уничтожение «символики СВО».

● росія запропонувала Трампу угоду щодо російських природних ресурсів - нафту та доступ до Арктики, - The Moscow Times

● российские чиновники начали обсуждать запрет на звонки через мессенджеры.

● «Золотые визы» россии оказались никому не нужны. Власти констатировали провал программы по привлечению богатых иностранцев.

● У кремлі заявили, що будь-який план Британії щодо направлення військ в Україну в рамках потенційної миротворчої місії "буде неприйнятним для росії"

● В преддверии 23 февраля в Томске появился «трусомат» — вендинговый автомат с мужскими трусами (новыми). Кажется бабы с подарком определились.

● Почти 20% россиян отказались считать «участников СВО» героями.

● Правительство разрешило силовикам без суда блокировать банковские счета россиян.

● У российских авиакомпаний за один день два самолета сломались в воздухе.

● В россии впервые произошло заказное убийство с помощью FPV-дрона: в Забайкалье беспилотник со взрывчаткой ликвидировал крупного фермера.

● Следственный комитет начал расследование убийства поэта Михаила Лермонтова, сообщил депутат госдуры Николай Бурляев, обратившийся ранее с такой инициативой к ведомству.

● Анекдот дня: путин сегодня поручил принять меры, чтобы бедные регионы россии не остались без печатной прессы. Чтобы бедные регионы не остались без хороших дорог, доступной медицины, отремонтированного жилья и в конце концов стали богатыми путин не поручал. Понимаете? Очень важно, чтобы люди, читая прессу, просто верили, что они хорошо живут.

● Подростков будут проверять на фертильность. Минздрав собирается проводить чек-апы у детей в возрасте до 14 лет. Лишь бы ко всем в трусы залезть этому государству

● Силовики ворвались в детский спортклуб в Краснодаре, уложили детей лицом в пол и избили подростка. МВД назвало это «профилактическими мероприятиями». Инцидент произошел 13 февраля. В зале находились дети от 10 до 17 лет.

● В госдуре посоветовали россиянам, переживающим из-за инфляции, находить радость в нематериальных вещах — например, любоваться москвой или природой. По мнению депутата Михаила Делягина, в «фешенебельном мегаполисе» бедность ощущается острее на фоне потока «Майбахов», но это не повод унывать.

● Военнослужащий из Челябинска приехал в отпуск с войны и обнаружил, что от его квартиры ничего не осталось. Пока он воевал чиновники расселили дом, а потом квартиру и вовсе разнесли мародеры. Пока он ездил убивать и грабить оказалось, что может прилететь бумеранг.

● Мэр Невинномысска восхитился тараканами в школе, объяснив их появление улучшением экологии. Мэр Михаил Миненков обрадовался, когда горожане начали жаловаться на тараканов в местной гимназии. Миненков назвал это признаком хорошей экологии, а школу — одной из самых чистых в городе.

Новости портала «Весь Харьков»