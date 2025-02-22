● "Найгірший кошмар Європи". Журнал Economist зобразив путіна і Трампа на обкладинці свого нового номера.

● Зеленський так розлютив Трампа, що той був на на межі зупинки допомоги з США, — Axios.

● Майже вдвічі більше американців вважають Трампа "диктатором" порівняно із Зеленським, — Newsweek. Згідно з опитуванням YouGov, 41% респондентів вважають Трампа диктатором, 45% — ні, 14% — не визначилися. Щодо Зеленського: 22% вважають його диктатором, 45% — ні, 33% — не визначилися

● США тепер вимагають від України інфраструктуру, газотранспортну систему і атомні електростанції, оскільки зрозуміли, що великих запасів рідкоземельних металів і корисних копалин у великій кількості в нас немає, – нардеп Гончаренко.

● Конгрессмены-республиканцы в США внесли законопроект о полном выходе страны из состава ООН

● Україна збільшила виробництво дронів в 10 разів: уряд виділив ще 8 мільярдів

● У США ще не вирішили, чи підтримають резолюцію ООН із засудженням вторгнення рф в Україну

● Спікер Палати представників США Майк Джонсон заявив, що для ухвалення нового законопроєкту на підтримку України "немає жодного апетиту".

● Глава МЗС Китаю Ван Ї заявив на саміті G20 в Південній Африці, що Пекін підтримує "нещодавній консенсус", досягнутий між США і росією щодо припинення війни в Україні. Водночас у своїй заяві G20 очільник МЗС Китаю заявив, що країни "повинні поважати суверенітет і територіальну цілісність один одного, а також шлях розвитку і соціальну систему, самостійно обрані кожною країною"

● У Швеції почали розслідування через чергове пошкодження кабелю зв’язку у Балтійському морі в районі стратегічного острова Готланд. "Вважається, що пошкодження кабелю могло статися у шведській економічній зоні біля Готланда. Це кабель, що сполучає Фінляндію та Німеччину. Наш корабель прямує на місце для допомоги слідству".

● Папа Римский Франциск может отречься от престола по состоянию здоровья, сообщил кардинал Джанфранко Равази.

● Hyundai Motor опровергла сообщения о якобы идущем обсуждении возвращения на российский рынок: пока никаких шагов в этом направлении нет, заявили в компании

● Китай активно начал приобретать нефть из Канады. В ответ на торговые споры с США Канада укрепляет свои отношения с Китаем, что включает в себя увеличение объемов поставок нефти. Завершение расширения нефтепровода Trans Mountain в мае 2024 года значительно повысило экспорт канадской нефти в Китай, Японию и Южную Корею.

● Парламент Болгарии принял декларацию, ограничивающую возможность отправки войск на Украину. Согласно документу, болгарские вооружённые силы не смогут участвовать в боевых действиях вне рамок обязательств страны в НАТО и других международных организациях.

● У Данії підтримують участь своїх військових у контингенті союзників в Україні. 53% респондентів вважають, що Данія має брати участь у потенційному розгортанні військових з країн-союзників України для підтримання миру. Проти висловилися 15%, і ще 32% не визначилися з відповіддю.

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● Спецпредставник США Стів Віткофф заявив, що під час візиту до москви "подружився" з путіним. Віткофф відвідав москву минулого тижня, щоб забезпечити звільнення громадянина США Марка Фогеля. Стив Виткофф - это не просто какой-то чиновник. Это миллиардер и лучший друг Трампа.

● Беннон на з'їзді трампістів використав жест, схожий на нацистське вітання

● У росії готуються оголосити про "перемогу" над Україною та НАТО 24 лютого – ГУР. Як зазначили в українській розвідці, кремль дав вказівку активізувати спроби посіяти зневіру серед українців, дестабілізувати ситуацію в країні та дискредитувати Україну в очах партнерів, які надають важливу військову допомогу

● В россии активно растет спрос на страхование от террористических актов и диверсий на фоне увеличения количества событий, связанных с ущербом от БПЛА

● Рубль продолжает крепчать - курс уже ниже 88. -23% с начала года. У них сейчас Трамп-эйфория, стали меньше вкладываться в валюту, ожидая кризиса.

● Колобка в армию уже отправили.Теперь, скрепные родители решили, что детей уже пора отправлять. В детском саду Марий Эл провели утренник «Будем в армии служить»: дети с родителями «разминировали мины» и попадали «снарядами в цель».

● Согласно сообщениям СМИ и некрологам, подтверждена гибель 25 российских срочников в Курской области.

● В преддверии "праздника" дизайнеры всех мастей сразу же начали осваивать бюджеты и заниматься проектами, но ничего не менялось. Утро принесло нам поздравление от экипажей вертолетов "Апач", которые появились на здании театра оперетты в Краснодаре. Мираж-2000 и "Миссури" также поздравляют, но на пакетах, которые я не знаю где. И всем, кроме нас, поздравляют москвичей.

● путлер видав, що температура на поверхні боєголовки Орешника дорівнює температурі Сонця

● У российской пропаганды, похоже, новая методичка: не только убедить зрителей, что Америка теперь не враг, но и заставить поверить, что Трамп на побегушках у путина. Ведь это именно он звонит первый в кремль.

● россиян поражает опасный метапневмовирус из Китая и Индии — СМИ. россияне рассказывают, что вирус косит целые семьи, а сильный кашель перерастает в бронхит.

● Проектировщики российского регионального самолета «Байкал», который должен заменить советский «Кукурузник» Ан-2, допустили ряд «драматических ошибок», из-за чего машину «фактически нужно собирать заново». Создание самолета ведомство заказало еще в 2019 году, а на запуск серийного производства самолета в 2022 году выделяли 3,5 млрд рублей. Все по руцки: деньги раздеребанили, проект завалили...

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