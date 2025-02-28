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❗️ План Трампа: не буде України — не буде проблем! — польський журнал ANGORA красномовно відреагував на кроки президента США щодо завершення війни рф проти України.

● "Хіба я це сказав? Я не можу повірити, що назвав президента Зеленського диктатором", — президент США Трамп.

● Угоду зі США про корисні копалини від України підписуватиме віцепрем’єрка, міністерка економіки Свириденко або глава МЗС Сибіга.

● США хочуть отримати гроші в обмін на допомогу країні, яка відбиває напад на свою територію. Це нагадує "мафіозне кришування бізнесу", пише The New York Times. Експерти не можуть пригадати прецеденту, коли б Штати чи будь-яка інша держава отримували готівку чи ресурси у своїх союзників під час війни.

● Найкращим варіантом гарантій безпеки для України буде їхнє втілення в межах Північноатлантичного Альянсу, — прем'єр-міністр Італії Джорджа Мелоні.

● Министерство обороны Финляндии запускает новую программу поддержки Украины, увеличивая заказы для своего оборонного сектора. Правительство рассмотрит предложение о дополнительном финансировании в 660 млн евро для финской оборонной промышленности.

● Українці, які пройшли через російський полон, зможуть отримати інвалідність і звільнення від мобілізації, — МОЗ

● Україна має скористатись паузою у кілька років, щоб готуватись до наступної фази війни, яка буде неодмінно. Це потрібно робити після оголошення перемир'я, — голова Ради резервістів Сухопутних військ Тимочко

● Макрон не зміг переконати Трампа надати Україні гарантії безпеки — Politico

● Словаччина планує з Польщею виготовляти 155-мм снаряди.

● Трамп потребовал уступок от путина и исключил смягчение санкций до соглашения по Украине.

● "Арктик СПГ 2" официально не продал ни одного груза с лета 2024, "Газпром СПГ Портовая" остановила свой флот с середины января 2025, теперь замерли газовозы Coral Nordic и Coral Evolution, обслуживающие "Криогаз-Высоцк".

● В Германии задержали танкер российского «теневого флота».

● США введут пошлины в отношении ЕС в 25% не только на автомобили, но и на «все остальное» — Трамп.

● Португальська компанія TEKEVER модернізує свою продукцію, враховуючи досвід повномасштабної війни в Україні.

● Сторонники Трампа хотят изменить конституцию США, чтобы он избирался еще на один срок, — NBC.

● Уже более 230 тысяч канадцев подписали прошение о лишении Илона Маска канадского гражданства.

● ХАМАС передал посредникам из Красного Креста тела 4 убитых израильских заложников, — The Times of Israel. Возвращены тела Цахи Идана, Охада Яхоломи, Ицхака Элгарта и Шломо Мансура, пишет издание. В ответ Израиль отпустит 625 палестинских заключенных, первая группа уже освобождена.

● ЕС обсуждают создание банка перевооружения Европы и фонда для общеевропейского финансирования обороны с участием Великобритании, пишет FT. Банк перевооружения мог бы предоставлять кредиты на покупку военной техники, а также на промышленные проекты в оборонном секторе. Отмечается, что Польша, которая сейчас председательствует в ЕС, поддержала предложение.

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● Суд ЕС снял санкции с дочери главы «Транснефти».

● В армии США в течение 30 дней начнут увольнять со службы трансгендеров — телеканал CBS

● Китай потребовал от США немедленно убрать ракеты с Филиппин.

● События в Германии были запрограммированы ещё в январе 2022 года. И я знаю, кто виноват!

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● Администрация Трампа прекращает более 90% контрактов USAID на $60 млрд по оказанию помощи другим странам, передает агентство Ассошиэйтед Пресс

● Пропутінський та промасківський кандидат у президенти Румунії Келін Джорджеску, якого підтримують Маск і MAGA-компанія та проти якого вчора проводили обшуки, лупанув нацистське привітання через кілька секунд після виходу з офісу прокурора.

● Чеські та словацькі фермери заблокували кордон на знак протесту проти імпорту з України, — Reuters. Протестувальники заблокували роботу переходу на чесько-словацькому кордоні поблизу міста Голіч, перекривши дорогу десятками тракторів. Фермери вимагають заборонити імпорт з України, звільнений від мит.

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● путін розхвалив адміністрацію Трампа за "прагматизм" і "реальний погляд на речі", відзначаючи, що перші контакти з представниками США вселяють "певні сподівання"

● «Ни один мейджор не выразил желания вернуться». россиянам посоветовали не ждать возвращения голливудского кино.

● «Пик роста пройден». Правительство рф констатировало замедление роста промышленности в 4 раза.

● В правительстве констатировали фиаско российских аналогов Youtube.

● В россии возродят сталинскую систему тюрем ФСБ.

● Чиновники постараются вернуть доллар по 96 рублей, если он рухнет до 80, считают эксперты. Укрепление рубля невыгодно властям. Падение доллара всего на один рубль приводит к сокращению нефтегазовых доходов примерно на 113 млрд рублей,

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● В рамках соглашения по редкоземельным металлам россия предложила США права собственности на ресурсы, которые находятся на территории Донбасса и Запорожской области. На данный момент сделка находится на стадии обсуждения, но и США не исключают такой вариант.

● В Хакасии семьи погибших бойцов СВО хоронят родных в долг, пока власти тратят деньги на «международное сотрудничество». В Хакасии родственники погибших участников СВО вынуждены брать кредиты на похороны и обращаться к депутатам за региональными выплатами. Жительница Абакана сообщила, что её муж за год службы получил от властей лишь 50 тысяч рублей.

● Цены на новые Lada в Беларуси резко снизились, и теперь машины там стоят на сотни тысяч рублей дешевле, чем в россии.

● Детей начали принимать в тероборону Белгородской области. В сети появилось видео, где школьники приносят присягу командиру подразделения.

● російські школярі привітали з днем ССО рф емблемою Сил спеціальних операцій України. Фахівці наших ССО віддалено «провели» у навчальних закладах рф урок патріотизму. Діти та вчителі не знали як насправді виглядає емблема ССО рф, тому створили цілу колекцію малюнків з емблемою українських військових.

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● Адам Кадыров стал членом Арабского арбитражного суда и «почетным гостем Ливии». На данный момент Адам Кадыров занимает пост начальника службы безопасности главы Чечни, признан почетным журналистом, «отличником скорой помощи», а также обладателем минимум 15 наград, медалей и орденов.

● В противовес пропаганде чайлдфри на российском ТВ продолжили популяризировать беременность передачей «Мама в 16». Правда, героиня почему-то беременна уже в 14. Но зато её мать как раз родила её в 16. Живут они в коммуналке, и средняя зарплата у них 25 тысяч. В конце счастливые герои радуются своему новорожденному и советуют всем рожать.

● В здании главного управления МВД рф по борьбе с экономической преступностью и коррупцией в москве найдено тело полковника Евгения Головатого, - сообщает «Коммерсант». Предположительно, офицер покончил с собой в служебном кабинете с помощью табельного пистолета. Отмечается, что Головатый был заместителем начальника управления, которое отвечает за борьбу с преступностью на крупных промышленных предприятиях (управление «П»).

● Ассоциация «Русская Сталь», объединяюзая крупнейшие металлургические компании - «Северсталь», ММК, НЛМК, Evraz и другие, предупредила о серьезных логистических рисках и экономических последствиях из-за ограничении РЖД на прием порожних вагонов.

● Владельца танкера «Волгонефть-212» оштрафовали на 30 тысяч рублей за разлив мазута в Керченском проливе. При этом ущерб от катастрофы оценивается в 33 млрд рублей.

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Новости портала «Весь Харьков»

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