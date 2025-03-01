● У ніч на 28 лютого Сили оборони України знищили склад зберігання термобаричних боєприпасів російських загарбників на тимчасово окупованій території Донецької області, у районі Селідового.

● Уряд закрив систему «Шлях» для водіїв, які перевозять гуманітарні вантажі, повідомили у Мінрозвитку.

● "Щодо ситуації на Сумщині, в районі Новеньке, про що повідомляють у медіа. Наразі росіяни здійснюють спроби штурмових дій по лінії кордону без колон техніки, піхотними групами. Сили оборони знищують ворога. На даний момент прориву не відбулося, бої тривають", — повідомив керівник ЦПД Андрій Коваленко.

● Посилити відповідальність за ухилення від мобілізації і незаконне переправлення осіб через кордон: судам хочуть заборонити помʼякшувати покарання для військовозобов’язаних

● IT-коаліція передала Україні обладнання на 7,5 млн євро, – Міноборони України. Нідерланди та Люксембург профінансували поставку серверного та мережевого обладнання, зарядних станцій, засобів зв’язку та панелей відображення інформації

● Українську мову в школах за кордоном вивчатимуть як іноземну: Міносвіти вже веде переговори з країнами-партнерами, — міністр освіти Лісовий

● Львівська ОВА скерувала Зеленському подання про присвоєння мовознавиці Ірині Фаріон звання Героя України посмертно

● Интересная статистика. Средняя "себестоимость" поражения одного рашиста с помощью сбросов с дронов - 500 баксов. Понятно, что всех так не перебьешь, но все равно интересно. Основная затратная часть - Мавики, потерянные из-за плохой погоды или работы РЭБ.

● Продукти за минулий рік подорожчали на 20,6%, енергетика — на 53%, — голова податкового комітету Гетьманців. Ціни на ліки зросли на 35,9%.

● Чехія заробила на українських біженцях вдвічі більше, ніж витратила на допомогу їм, — Мінсоцполітики Чехії. Повідомляється, що за 3 роки повномасштабного вторгнення українські біженці внесли до бюджету країни понад 2 мільярди євро.

● Ірландія готова відправити своїх миротворців в Україну. Вчора про готовність відправити свої сухопутні війська в Україну також повідомив прем'єр-міністр Британії. Итого: Франция, Британия, Италия, Эстония, Литва, Швеция, Швейцария, Турция, Германия(?), Ирландия.

● Прем'єр Великої Британії Стармер запросив більше десятка європейських лідерів і лідерів ЄС на саміт у неділю, 2 березня, щоб "просунути вперед" дії щодо України і безпеки.

● Латвія планує заборонити туристичні поїздки до росії та Білорусі. Мета заборони – мінімізувати ризики порушення прав громадян Латвії та запобігти їхньому вербуванню спецслужбами.

● Після старту переговорів між рф і США, міжнародні інвестори почали купувати всі види активів, пов'язаних з росією, — Bloomberg. Попри те, що сотні мільярдів російських активів все ще заморожені американськими санкціями, інвестори намагаються їх обійти. Рубль зміцнився на 15% щодо долара США з початку року.

● ВВС Израиля ликвидировали ключевого командира Хизбаллы на юге Ливана Махди Али Шахина.

● Индия и ЕС договорились заключить Соглашения о свободной торговле в этом году

● У США вперше за 10 років від кору померла дитина, повідомляє Reuters. Вона не була щеплена. Спалах кору в Техасі швидко поширюється.

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● БРІКС сповнений рішучості покласти край домінуванню долара США за будь-яку ціну, — Президент Бразилії Лула да Сілва. «Погрози введення мит з боку президента Трампа не зупинять рішучість групи шукати альтернативні платформи для платежів між країнами-членами», — заявив Лула.

● В «освобждённом» Донецке устроили шабаш и в честь масленицы сожгли чучела бывшего британского премьера Джонсона, главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен и президента франции Макрона. Просто напоминаю: совсем недавно этот город процветал и принимал Чемпионат Европы по футболу…

● Хроники наступившей гойды: в Курганской области начал работать первый врач из Южной Африки. Эндокринолог Филипе Габриэла Леопольдина Денге родом из провинции Уила, города Лубанго в Анголе. Ранее в больнице не было ни одного эндокринолога.

● Такси в россии рекордно подорожает из-за нового закона о локализации автомобилей. Согласно закону, таксисты смогут работать только на автомобилях с высокой долей российской сборки. Это может привести к уходу самозанятых водителей, дефициту машин и, как следствие, росту тарфиов минимум на 15%.

● В Вологодской области появятся опричники. Такую организацию учредило правительство региона. Опричники займутся «созданием условий для формирования системы нравственных и смысловых ориентиров молодежи», говорится в документе.

● Американские компании не вернутся в россию, даже если москва договорится с Трампом, пишут эксперты Йельского университета. По их мнению, российская экономика нестабильна, а риски слишком высоки — после национализации западных активов бизнесу невыгодно инвестировать в страну. Руководители компаний не доверяют российскому рынку.

● росія попросила США відновити пряме повітряне сполучення між країнами, а також поскаржилася на "незаконне захоплення" своєї дипломатичної власності в Штатах — Yle.

● На ТВ опять сели в лужу из-за «Панорамы»: там принялись обсуждать фейковую новость, что Трампа лишили звания почетного жителя Житомира. И даже когда мужу Сливного Бачка подсказали, что новость – фейк, профессор-эксперт отказался с этим соглашаться. Чего у них точно не отнять – так это умения маскировать коричневые линии в своих штанах под задуманный узор на ткани.

● В ніч на 28 лютого у Маріуполі підірвали автомобіль, в якому перебував представник російської ФСБ, він потрапив у реанімацію.

Новости портала «Весь Харьков»