Нового іранського аятолу Моджтабу Хаменеї після поранення вивезли на лікування до москви, - кувейтська газета Al Jarida

Син знищеного аятоли Ірану Алі Хаменеї, новий верховний лідер країни Моджатаба Хаменеї, який ще жодного разу не з'являвся на публіці після свого призначення, проходить таємне лікування у столиці рф, де він перебуває під особистими гарантіями Володимира путіна

З такою заявою, посилаючись на власні джерела, у неділю, 15 березня 2026 року, виступила кувейтська газета Al Jarida.

За даними видання, "Моджтабу перевезли до москви російським військовим літаком у рамках дуже секретної операції через стан його здоров'я та безпеку". "Після прибуття він переніс успішну операцію і наразі проходить там лікування у приватній лікарні в одному з президентських палаців. За словами джерела, поранення Моджтаби під час американо-ізраїльських бомбардувань Ірану 28 лютого вимагало добре обладнаної лікарні, ретельного медичного спостереження та спеціального спостереження — умов, які неможливо забезпечити в Ірані під час тривалих інтенсивних бомбардувань, особливо враховуючи заявлений Ізраїлем намір атакувати нового верховного лідера", — йдеться у матеріалі.

Окрім того, іранські служби безпеки були особливо стурбовані можливістю витоку інформації про місцезнаходження Хаменеї через відстеження лікарів та спеціалістів, які його лікували. Тому вони погодилися з рекомендацією про його лікування в росії.

"Джерело зазначило, що президент росії Володимир путін особисто запропонував лікувати Моджтабу в росії під час телефонної розмови зі своїм іранським колегою Масудом Пезешкіаном минулого четверга. Іранські чиновники, включаючи Хаменеї, ретельно розглянули російську пропозицію, яка згодом була схвалена. Моджтабу справді перевели до росії ввечері четверга (12 березня - ред.), де він отримав лікування від російських лікарів та низки іранських лікарів, які його супроводжували", — пише Al Jarida.

На додачу, у поміркованого крила іранського влади існують "значні підозри" щодо того, що перше офіційне звернення, яке приписують синові Хаменеї, насправді було написано секретарем Вищої ради національної безпеки Алі Ларіджані, і що воно узгоджується з кількома заявами Ларіджані, зробленими до промови. За словами джерела газети Al Jarida, син Хаменеї навіть не знав про промову, і його відсутність на публіці, разом із відсутністю аудіозапису звернення, підсилює ці підозри.

Своєю чергою прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу натякнув, що Ізраїль має інформацію про місцезнаходження та стан Моджтаби, але не бажає її розголошувати. Коли його запитали про стан нового верховного лідера Ірану, ізраїльський прем'єр сказав: "Я не надаватиму йому страховку життя", що було інтерпретовано як те, що Тель-Авів має конкретні розвідувальні дані щодо Моджтаби.

За даними джерел кувейтської газети Al Jarida у Єрусалимі, ізраїльська розвідка вважає, що травми Моджтаби можуть бути серйознішими, ніж передбачалося спочатку, додавши, що Тель-Авів не має підтвердженої інформації про його від'їзд з Ірану.

При цьому "Аль-Джаріда" 4 березня 2026 року першою розповіла про те, що Моджтаба Хаменеї отримав поранення з лівого боку —з голови до ніг, після того, як уламки впали поруч із ним, а не безпосередньо на нього, під час авіаудару.

Джерело: espreso.tv

Новости портала «Весь Харьков»