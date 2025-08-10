Обережно, хакери атакують українські держустанови та компанії через фішингові листи
Кіберзлочинці націлились на органи державної влади України, підрозділи Сил оборони та підприємства, що працюють у сфері оборонно-промислового комплексу, щоби викрасти дані та отримати віддалений контроль над комп’ютерами жертв.
У Держспецзв’язку встановили (https://cip.gov.ua/ua/news/vam-povistka-v-sud-khakeri-atakuyut-ukrayinski-derzhorgani-ta-oboronku-za-dopomogoyu-fishingovikh-listiv), що за атаками стоїть угруповання UAC-0099, яке активізувалося та почало використовувати нові шкідливі програми – MATCHBOIL, MATCHWOK та DRAGSTARE.
Як діє атака:
● зловмисники розсилають фішингові листи, замасковані під офіційні документи, наприклад, «судові повістки»;
● у повідомленнях містяться посилання (іноді скорочені) на легітимні файлообмінники;
● перехід за ними запускає завантаження ZIP-архіву зі шкідливим HTA-файлом, який стає початком багаторівневої атаки.
Що робити, аби захиститися:
● посилюйте контроль за вхідною поштою;
● блокуйте або моніторте виконання HTA-файлів та скриптів (VBS/PowerShell).
● використовуйте EDR-системи для відстеження підозрілої активності;
● налаштовуйте захист мережевого периметра (IDS/IPS, проксі-сервери);
● регулярно оновлюйте ОС, браузери та антивірусні бази.
Джерело: https://t.me/spravdi/48396