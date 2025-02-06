Обережно, зловмисники поширюють фейкові повідомлення від імені «Червоного Хреста»

Шахраї розсилають інформацію про «виплати 6 300 грн від Українського Червоного Хреста», збирають персональні дані та змушують підписуватися на сумнівні Telegram-канали, застерігають (https://t.me/UkrainianRedCross/22720) в організації:

- Вся достовірна інформація про нашу діяльність доступна лише на офіційних ресурсах – redcross.org.ua і акаунтах у соцмережах.

Якщо побачили шахрайський допис:

• не переходьте за підозрілими посиланнями;

• не передавайте особисті дані;

• повідомте про фейк на лінію добропорядності: 0 800 357 100 або на redcross@ethics.email.

Нагадаємо, минулоріч зловмисники створили фейковий Telegram-канал українського «Червоного Хреста» для збору особистих даних і «виплат грошової допомоги у 6 500 грн».

Джерело: https://t.me/spravdi/44838

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