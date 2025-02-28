Обстріли Харкова та області за добу: п’ятеро постраждалих

Упродовж доби ворожі війська продовжили обстрілювати Харківщину, прикордоння та прифронтові райони.

Про це повідомляє голова ХОВА Олег Синєгубов.

27 лютого 22:18 Ізюмський р-н, Савинська ТГ, село Вишнева. Внаслідок обстрілу горіла літня кухня та господарча споруда.

21:57 Ізюмський р-н, місто Балаклія. Попередньо внаслідок падіння БПЛА типу «Шахед» частково зруйновано будинок на 8 квартир. Постраждали 2 чоловіків та 1 жінка.

20:00 – 21:00 росіяни застосували по передмістю Харкова щонайменше 20 БПЛА, 17 збили ППО. Під ударами перебували об’єкт енергосистеми, житловий сектор і цивільне підприємство. Травмовано жінку і чоловіка. Пошкоджені близько 20 житлових будинків — розбиті вікна, пошкоджені шибки, дахи й фасади;

15:40 Богодухівський р-н, Золочівська ТГ. Влучання на відкритій території 2 КАБ поблизу села Цапівка та 1 КАБ поблизу села Лютівка.

15:40 Харківський р-н, Дергачівська ТГ, село Слатине. Попередньо влучання КАБ в землю за межами населеного пункту.

15:19 Харківський р-н, Дергачівська ТГ, місто Дергачі. Внаслідок обстрілу горіла господарча споруда, гараж, авто, другий поверх та дах двоповерхового житлового будинку.

14:50 Куп’янський р-н, Великобурлуцька ТГ, село Хатнє. Внаслідок обстрілу (попередньо FPV) горів приватний будинок.

На Харківському напрямку чотири рази намагався прорвати оборонні рубежі ЗСУ у бік Вовчанська та Кіндрашівки. Крім того, завдав авіаційного удару по Слатиному.

На Куп’янському та Придніпровському напрямках від початку доби противник наступальних дій не проводив.

Агентство Телевидения Новости