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Обзор западной прессы

Обзор западной прессы

Обзор западной прессы

Як реагують американські медіа на заяви Дональда Трампа про Україну та росію. Ось кілька заголовків та цитат. Для балансу взяв матеріали з трьох ліберальних і трьох консервативних ЗМІ.

ABC News: “Дональд Трамп неправдиво стверджує, що Україна почала війну з росією”.

NewsMax: “Трамп - розчарованій Україні: не треба було починати війну. Президент відповів на скарги з Києва, що Україна не була частиною переговорів”. (Минулого тижня на цьому каналі також вийшло інтервʼю з Зеленським, основний посил - нічого про Україну без України).

FOX News: Журналістка спитала в Трампа, чи підтримає він вимоги росії провести вибори в Україні. Після відповіді підкреслила, що в росії немає справжніх виборів, і спитала, як США переконаються, що в кремлі не встановлять маріонетковий режим у Києві.

СNN: “Ще один удар по Україні та підсилення для путіна … Дональд Трамп заявив, що рейтинг Зеленського - на рівні 4%. Останні опитування свідчать про зниження популярності Зеленського, але далеко не до таких глибин, про які каже Трамп”.

The New York Post: “Вимога президента Трампа, щоб Україна передала величезну частину своєї економіки в якості відплати за допомогу, є абсолютно неправильною. Крапка”. (Редакційна колонка).

The New York Times: “Розворот Трампа до путінської росії змінює політику США, яка існувала поколіннями. Америка створює враження, що вона може перейти на інший бік”.

Картина приблизно така. Звісно, ліберальні медіа зарадз критикують адміністрацію за все і будуть гострішими у своїх висловлюваннях. Традиційно прихильні до республіканців ЗМІ не такі різкі у формулюваннях - але у тих матеріалах, які я бачив, дають позицію України і проводять фактчекінг, якщо потрібно.

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Остап Яриш

Джерело: https://t.me/istrebin/15852

Новости портала «Весь Харьков»

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