Очередной верифицированный случай суицида у РОВ, правда, с нюансом
российский оккупант убил раненного своего побратима, если так можно выразиться, после чего и сам застрелился.
Чего только не видели наши дроны в этой категории у РОВ на поле боя. В целом же, с начала полномасштабного вторжения в Украину количество верифицированных, то есть, задокументированных на фото и видео, суицидов в рядах РОВ превысило 450.
В среднем, с начала 2026 года, каждые 2-3 дня появляется новое видео, на котором фиксируется акт самоубийства среди российских оккупантов. Реальные же цифры самоубийств среди российских оккупантов намного выше и верифицированные показатели крайне условные.
Напомню, что согласно верифицированным данным, первый суицид оккупанта РОВ был задокументирован 23.11.2022, а рекордное количество самоубийств в зоне БД в январе 2025 – 31!
Стоит отметить, что самоубийства у РОВ стали системными и значительно участились с конца 2023 года.
В целом, не вижу в происходящем каких-либо минусов, но если бы сдались в плен, толку было бы больше.
российская армия – армия самоубийц.
Джерело: https://t.me/zloyodessit/26880