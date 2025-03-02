Одна людина постраждала внаслідок обстрілів Харківщини за добу

Протягом доби окупанти атакували Харківський, Богодухівський, Ізюмський та Куп’янський райони Харківщини. Пошкоджено будинки та енергомережі, виникли пожежі, постраждав чоловік.

Про це повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

2 березня о 4:37 на околиці села Турове Богодухівського району внаслідок влучання КАБ пошкоджено три приватні будинки та дві господарчі споруди.

Обстріли Харківського району 1 березня

О 21:15 в селі Козача Лопань внаслідок обстрілу пошкоджено приватний будинок.

О 12:55 в селі Циркуни зафіксовано влучання БпЛА «Молнія» в землю.

Удари по Богодухівському, Ізюмському та Куп’янському районах

У селищі Золочів близько 22:30 внаслідок влучання FPV-дрона було пошкоджено два приватні житлові будинки.

Балаклія Ізюмського району: о 21:30 за межами населеного пункту сталося падіння уламків БпЛА.

Село Олександрівка Богодухівського району: близько 21:25 внаслідок падіння уламків БпЛА «Герань» обірвано високовольтну лінію, проводяться відновлювальні роботи.

Село Петропавлівка Куп’янського району: о 17:00 внаслідок обстрілу FPV-дроном постраждав 51-річний чоловік, госпіталізований до медичного закладу.

Село Малий Бурлук, Куп’янський район: близько 16:30 зафіксовано падіння уламків БпЛА.

Селище Старий Салтів, Чугуївський район: близько 16:00 КАБ влучив у землю на відкритій території.

Село Клинова-Новоселівка (Олександрівка) Богодухівського району: о 14:40 FPV-дроном пошкоджено два приватні житлові будинки, дві господарчі споруди та автомобіль.

У селі Ківшарівка Куп’янського району о 6:30 внаслідок обстрілу з РСЗВ пошкоджено девʼятиповерховий багатоквартирний будинок, виникла пожежа. Без постраждалих.

На фото: с. Ківшарівка

Агентство Телевидения Новости