Одна людина загинула, ще четверо постраждали: прокурори фіксують наслідки влучання в Холодногірському районі (фото)

За процесуального керівництва Новобаварської окружної прокуратури м. Харкова розпочато досудове розслідування за фактом вчинення воєнного злочину, що спричинив загибель людини (ч. 2 ст. 438 КК України).

Про це повідомляє Харківська обласна прокуратура.

Слідством встановлено, що 1 лютого близько 7:40 ворожий ударний безпілотник влучив у декількох метрах від житлового будинку у Холодногірському районі Харкова. Від вибуху всередині помешкання обвалилась стіна: з-під завалів рятувальники деблокували 70-річну жінку. На жаль, врятувати життя потерпілої не вдалось – від отриманих травм вона померла.

Мешканка 64 років та 37-річний чоловік отримали поранення, обох потерпілих доставили до лікарні. Також дві жінки віком 60 та 77 років зазнали гострої реакції на стрес.

Пошкоджено сусідні приватні домоволодіння, господарчі приміщення, авто.

Прокурори та слідчі поліції вживають всіх можливих та належних заходів для документування воєнних злочинів, вчинених російськими військовими.

Агентство Телевидения Новости