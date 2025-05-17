Одна людина загинула та дев’ять поранено: наслідки обстрілів Харківщини за добу

Упродовж доби ворожі війська продовжили обстрілювати прикордоння та прифронтові райони Харківщини.

Про це повідомляє голова ХОВА Олег Синєгубов.

Внаслідок обстрілів у місті Куп’янськ загинула 55-річна жінка і зазнали поранень чоловіки 58, 49, 40, 53, 54 і 59 років; у селі Кутьківка Дворічанської громади постраждали 39-річний і 59-річний чоловіки та 62-річна жінка.

Ворог застосовував по Харківщині різні види озброєння:

▪️ 12 некерованих авіаційних ракет;▪️ 4 КАБ;▪️ 3 БпЛА (тип уточнюється);▪️ 1 БПЛА «Ланцет»;▪️ 7 БпЛА «Герань-2»;▪️ 1 БпЛА «Молнія»;▪️ 2 FPV-дрони.

Пошкоджено та зруйновано обʼєкти цивільної інфраструктури:

▪️ у Куп’янському районі пошкоджено 2 адмінбудівлі, приміщення комунального підприємства, службовий автомобіль, 8 приватних будинків, газо- та електромережі, магазин;

▪️ в Ізюмському районі пошкоджено 2 приватні будинки, гараж, господарчі споруди;

▪️у Чугуївському районі пошкоджено паркан і спецавтомобіль.

Упродовж минулої доби зафіксовано 145 бойових зіткнень.

▪️ на Харківському напрямку ворог п’ять разів штурмував позиції ЗСУ у районах Вовчанська, Строївки та Кам’янки;

▪️ на Куп’янському напрямку за добу відбулося чотири атаки окупантів. Сили оборони відбивали штурмові дії противника в бік Колісниківки, Новоосинового та поблизу Загризового.

Агентство Телевидения Новости