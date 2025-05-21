Офіційна реакція на удар рф по полігону на Сумщині
Командування Національної гвардії України та правоохоронні органи дадуть жорстку правову оцінку діям усіх посадових осіб за результатами перевірки та розслідування трагічного випадку, що стався вчора внаслідок ракетного удару в Сумській області.
У результаті удару, під час проведення занять на стрільбищі військової частини, загинуло 6 військовослужбовців, понад 10 — отримали поранення.
Командуванням Національної гвардії України ще раніше були розроблені алгоритми дій і надані всі необхідні розпорядження щодо дій в умовах загрози повітряних ударів, а також з метою недопущення порушень заходів безпеки та скупчення особового складу.
За фактом трагедії проводиться службове розслідування. Командира військової частини відсторонено, необхідну інформацію передано правоохоронним органам.
У межах слідства буде надано правову оцінку діям усіх осіб, які ухвалювали відповідні рішення.
З боку Національної гвардії України надаватиметься вся необхідна інформація та сприяння.
Висловлюємо щирі співчуття родинам і близьким загиблих та постраждалих.
Джерело: https://www.facebook.com/NGUmainpage