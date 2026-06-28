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Офіційно. Уражено два НПЗ, залізничний міст та склад боєприпасів. Результати удару ракет по заводу "Титан-Барикади" - Генштаб

Офіційно. Уражено два НПЗ, залізничний міст та склад боєприпасів. Результати удару ракет по заводу Титан-Барикади - Генштаб

● У ніч на 28 червня в рамках зниження воєнно-економічного потенціалу російського агресора підрозділи Сил оборони України вчергове завдали ураження двом нафтопереробним заводам, задіяним у забезпеченні окупаційної армії.

Так, уражено нафтопереробний завод "Слов'янський" у Слов'янську-на-Кубані (Краснодарський край, рф).

❌Зафіксовано влучання в об'єкт із подальшою пожежею на території підприємства. Ступінь завданих збитків та результати ураження уточнюються.

НПЗ "Слов'янський" належить ТОВ «Славянск ЭКО» та є одним із найбільших нафтопереробних підприємств півдня росії.

● Також вчергове завдано ураження Ярославському нафтопереробному заводу у Ярославлі (рф).

❌Зафіксовано влучання в об'єкт із подальшим задимленням на території підприємства. Ступінь завданих збитків уточнюється.

Ярославський НПЗ («Славнефть-ЯНОС») є одним із найбільших нафтопереробних підприємств російської федерації. Проєктна потужність підприємства становить 15 млн тонн нафти на рік. Завод виробляє автомобільні бензини, дизельне та авіаційне пальне та інші нафтопродукти, що мають важливе значення для забезпечення військової логістики держави-агресора.

● Окрім того, уражено залізничний міст у районі Ічок (ТОТ АР Крим), який використовується окупантами для перекидання військ та їх забезпечення, а також склад боєприпасів противника у районі Амвросіївки Донецької області. Результати ураження уточнюються.

❌За результатами аналізу даних підтверджено влучання українських ракет в три цехи промислового комплексу "Титан-Барикади" у Волгограді (рф) із займанням та часткове руйнування в двох цехах.

Сили оборони України й надалі системно здійснюватимуть заходи, спрямовані на припинення збройної агресії російської федерації проти України.

Далі буде!

Слава Україні!

#УкраїнськеВійсько #ЗахищаємоСвоє #stoprussia

Джерело: facebook.com/GeneralStaff.ua

Новости портала «Весь Харьков»

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