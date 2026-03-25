Офіційно - уражено завод «НОВАТЭК-Усть-Луга» у Ленінградській області рф, російський бойовий криголам та вузли зв'язку на ТОТ України

У ніч на 24 березня під час спільної операції Сили оборони України уразили завод «НОВАТЭК-Усть-Луга» у Ленінградській області рф.

За попередньою інформацією, уражено резервуарний парк і стендери (пристрої зливу/наливу нафти та нафтопродуктів). На території підприємства зафіксовано пожежу.

Зазначений об’єкт є важливою складовою російської енергетичної інфраструктури та використовується для експорту й транспортування нафтопродуктів, кошти від реалізації яких спрямовуються на забезпечення збройної агресії проти України.

Масштаби завданих збитків уточнюються.

Також уражено вузли зв’язку підрозділів противника в Донецьку, у н.п. Велика Новосілка, н.п. Гірник на тимчасово окупованій території Донецької області. Окрім того, уражено ворожий вузол зв’язку і в районі Федорівки Запорізької області.

Ураження таких обєктів суттєво ускладнює управління підрозділами противника та координацію ним бойових дій.

● Сили оборони України продовжать уражати важливі об’єкти противника як на тимчасово окупованих територіях України, так і на території російської федерації до повного припинення збройної агресії проти України.

Під час спільної операції Сил оборони України в Ленінградській області у ніч на 25 березня на Виборгському суднобудівному заводі уражено корабель російських окупантів.

За попередньою інформацією, це патрульний криголам "Пурга" проєкту 23550, що планувався для дій у складі Прикордонної служби ФСБ російської федерації.

Подібні судна виконують завдання як криголама, так і військового корабля.

