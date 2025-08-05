Оккупанты смастырили некое транспортное приспособление для передвижения по трубам

Судя по наличию камеры и пульта управления, эта конструкция скорее предназначена для дистанционной перевозки грузов, а не личного состава. (Бавовна).

Чёрт его знает, что или кого они собрались перевозить, но я бы на всякий случай заминировал все газопроводы, которые идут из россии и Беларуси в Украину. Особенно на Сумском и Харьковском участках, мало ли (карта 3). Ну а с прицелом на учения "Запад-2025", все остальные участки тоже.

Джерело: t.me/ToBeOr_Official

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