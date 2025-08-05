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Оккупанты смастырили некое транспортное приспособление для передвижения по трубам

Оккупанты смастырили некое транспортное приспособление для передвижения по трубам

Оккупанты смастырили некое транспортное приспособление для передвижения по трубам

Судя по наличию камеры и пульта управления, эта конструкция скорее предназначена для дистанционной перевозки грузов, а не личного состава. (Бавовна).

Чёрт его знает, что или кого они собрались перевозить, но я бы на всякий случай заминировал все газопроводы, которые идут из россии и Беларуси в Украину. Особенно на Сумском и Харьковском участках, мало ли (карта 3). Ну а с прицелом на учения "Запад-2025", все остальные участки тоже.

Оккупанты смастырили некое транспортное приспособление для передвижения по трубам

Джерело: t.me/ToBeOr_Official

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Темы: війна, росія

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