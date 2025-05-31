Около 400 тыс. человек подписали контракт с Минобороны рф в 2024 году

Показатели бюджета расходятся со словами властей о притоке «добровольцев», а темпы набора в этом году снижаются

● От 374,2 тыс. до 407,2 тыс. человек заключили контракт с Вооруженными силами рф в прошедшем году, подсчитали «Важные истории» на основе данных о расходах федерального бюджета.

Разброс связан с тем, что в августе 2024 года путин поднял федеральную выплату за заключение контракта, поэтому точное число новобранцев за 3-й квартал 2024 года подсчитать затруднительно.

● По сравнению с предыдущим годом темп вербовки снизился. В 4-м квартале 2024-го контракт подписывали в среднем 1700 человек в день. Это в 1,3 раза меньше, чем за аналогичный период 2023 года.

● Минобороны, вероятно, по-прежнему завышает число новых контрактников. В конце 2024 года министр обороны Андрей Белоусов заявил, что контракт на службу заключили 427 тыс. человек — это на 5–15% выше, чем показывают данные о расходах бюджета. Оценка Дмитрия Медведева — 450 тыс. контрактников — еще сильнее расходится с бюджетными расходами.

● Данные из регионов показывают, что весной 2025 года темпы набора на контракт продолжают снижаться. При этом путин заявлял о двукратном приросте «добровольцев» — по 1800 новобранцев в день.

На деле контракты с ВС рф сейчас заключают в среднем около 1000 человек в день по всей россии, подсчитал немецкий исследователь Янис Клюге, который занимается оценкой темпов рекрутинга в российскую армию.

Джерело: https://t.me/yb_ua/9208

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