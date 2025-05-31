Надзвичайне
Перейти к списку новостей
Сегодня 06:29
Просмотров: 68

Около 400 тыс. человек подписали контракт с Минобороны рф в 2024 году

Около 400 тыс. человек подписали контракт с Минобороны рф в 2024 году

Показатели бюджета расходятся со словами властей о притоке «добровольцев», а темпы набора в этом году снижаются

● От 374,2 тыс. до 407,2 тыс. человек заключили контракт с Вооруженными силами рф в прошедшем году, подсчитали «Важные истории» на основе данных о расходах федерального бюджета.

Разброс связан с тем, что в августе 2024 года путин поднял федеральную выплату за заключение контракта, поэтому точное число новобранцев за 3-й квартал 2024 года подсчитать затруднительно.

● По сравнению с предыдущим годом темп вербовки снизился. В 4-м квартале 2024-го контракт подписывали в среднем 1700 человек в день. Это в 1,3 раза меньше, чем за аналогичный период 2023 года.

● Минобороны, вероятно, по-прежнему завышает число новых контрактников. В конце 2024 года министр обороны Андрей Белоусов заявил, что контракт на службу заключили 427 тыс. человек — это на 5–15% выше, чем показывают данные о расходах бюджета. Оценка Дмитрия Медведева — 450 тыс. контрактников — еще сильнее расходится с бюджетными расходами.

● Данные из регионов показывают, что весной 2025 года темпы набора на контракт продолжают снижаться. При этом путин заявлял о двукратном приросте «добровольцев» — по 1800 новобранцев в день.

На деле контракты с ВС рф сейчас заключают в среднем около 1000 человек в день по всей россии, подсчитал немецкий исследователь Янис Клюге, который занимается оценкой темпов рекрутинга в российскую армию.

Джерело: https://t.me/yb_ua/9208

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Читайте ещё:

Харківська область: оперативна інформація станом на 07:00 31 травня 2025 року від ДСНС
Сегодня 07:30    18
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 31.05.25 орієнтовно
Сегодня 07:26    22
Линдси Грэм (респ) и Ричард Блументал (дем) в Киеве
Сегодня 07:22    34
СБУ та Нацполіція затримали у Херсоні 4-х колаборантів, які співпрацювали з рашистами під час окупації правобережної частини Херсонщини
Сегодня 07:07    48
NYT розкрили зміст документа з українським баченням припинення вогню
Сегодня 06:58    70
Навіщо лавров знову заговорив про «без’ядерний статус» України
Сегодня 06:48    75
49 тисяч озброєних дезертирів армії рф перетворюють ТОТ України на зону беззаконня
Сегодня 06:39    77
Спостерігачі МАГАТЕ на Запорізькій АЕС не бачать ознак того, що росія намагається запустити станцію — Reuters
Сегодня 06:20    70
Новини одним рядком
Сегодня 06:00    85
Оперативна інформація станом на 16.00 30.05.2025 щодо російського вторгнення
30.05.2025 16:22    149
Май
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

  • Доставка води в Харкові avita.ua - енергія природи у кожному ковтку

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 