Окупаційна влада на Донеччині оголосила, що має намір сконцентруватися на розвитку «військово-історичного туризму»

Йдеться про створення маршрутів по «місцях бойової слави», пам’ятниках і локаціях, пов’язаних із війною.

● На ТОТ відбувається системна мілітаризація всіх сфер життя, і туризм не став винятком. Такі «туристичні» проєкти працюватимуть насамперед як інструмент пропаганди.

● Через них окупанти хочуть навʼязати людям російське бачення подій, романтизувати війну та виправдати збройну агресію проти України. Акцентується на «героїзмі» і «славі», а реальні наслідки війни для місцевих людей — смерті, руйнування, розруха — замовчуються, або відповідальність за них перекладається на Україну.

● Розвиток «військово-історичного туризму» — це ще й спроба монетизувати війну, перетворивши знищені міста на ресурс для заробітку й ідеологічного впливу.

❗️ Тож війна стає єдиним «продуктом», який росія може запропонувати на захоплених територіях — як для місцевих людей, так і для зовнішньої пропаганди.

Джерело: https://t.me/CenterCounteringDisinformation/17646

