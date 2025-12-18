Надзвичайне
Перейти к списку новостей
Сегодня 22:15
Просмотров: 57

Окупанти атакували дронами та обстріляли з РСЗВ прикордонну громаду на Харківщині: фото з місця

Окупанти атакували дронами та обстріляли з РСЗВ прикордонну громаду на Харківщині: фото з місця

Увечері 18 грудня росіяни завдали ударів по двох населених пунктах Богодухівського району Харківської області. Для обстрілів окупанти застосували дрони та РСЗВ.

Про це повідомив начальник Золочівської СВА Віктор Коваленко.

О 14:00 російський FPV-дрон влучив у приміщення музичної школи в селі Одноробівка. Пошкоджено стіну, вікна, двері. Близько 16:00 російські війська обстріляли населений пункт з РСЗВ «Град». У результаті ударів пошкоджено два двоповерхові багатоквартирні будинки, два одноповерхові багатоквартирні будинки, енергомережі та господарчі споруди.

Близько 19:50 окупанти завдали удару БпЛА «Герань-2» по селу Рідний Край. Внаслідок влучання знищено легковий автомобіль, пошкоджено чотири приватні будинки, господарчі споруди та енергомережі. Інформація про постраждалих не надходила.

Агентство Телевидения Новости

Перейти к списку новостей

Декабрь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

  • Доставка води в Харкові avita.ua - енергія природи у кожному ковтку

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 