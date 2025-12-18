Окупанти атакували дронами та обстріляли з РСЗВ прикордонну громаду на Харківщині: фото з місця
Увечері 18 грудня росіяни завдали ударів по двох населених пунктах Богодухівського району Харківської області. Для обстрілів окупанти застосували дрони та РСЗВ.
Про це повідомив начальник Золочівської СВА Віктор Коваленко.
О 14:00 російський FPV-дрон влучив у приміщення музичної школи в селі Одноробівка. Пошкоджено стіну, вікна, двері. Близько 16:00 російські війська обстріляли населений пункт з РСЗВ «Град». У результаті ударів пошкоджено два двоповерхові багатоквартирні будинки, два одноповерхові багатоквартирні будинки, енергомережі та господарчі споруди.
Близько 19:50 окупанти завдали удару БпЛА «Герань-2» по селу Рідний Край. Внаслідок влучання знищено легковий автомобіль, пошкоджено чотири приватні будинки, господарчі споруди та енергомережі. Інформація про постраждалих не надходила.