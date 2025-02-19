Окупанти атакували Харківщину дронами та авіабомбами: є влучання в Харкові та трьох районах області

Протягом доби армія рф застосувала для удару по Харкову безпілотник невстановленого типу. По Богодухівському, Куп’янському та Ізюмському районах області ворог окупанти били КАБами, дронами та РСЗВ.

Про це повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Обстріли Харківщини 19 лютого

Близько 4:45 російська авіація завдала ударів чотирма КАБами по Золочівській громаді. Усі авіабомби влучили на відкритій території в селищі Золочів, а також селах Чорноглазівка та Миронівка. Без постраждалих та руйнувань.

О 2:30 у Слобідському районі Харкова внаслідок влучання БпЛА невстановленого типу пошкоджено обладнання підприємства, автомобілі. Без постраждалих.

Близько 00:00 в Куп’янську внаслідок влучання FPV-дрона пошкоджено приватний будинок.

18 лютого 16:00 Ізюмський р-н. Борівська ТГ., с. Борова. Внаслідок влучання КАБ пошкоджено чотири приватні будинки та господарчі споруди.

Удари по Харківщині 18 лютого

О 15:00 в селі Підлиман Ізюмського району внаслідок влучання КАБ пошкоджено автогараж, склад, ферми, приватний будинок.

О 10:00 в селі Моначинівка Куп’янського району внаслідок обстрілу з РСЗВ пошкоджено господарчу споруду.

Агентство Телевидения Новости