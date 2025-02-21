Окупанти атакували Харківщину «шахедами» та КАБами: наслідки

Сьогодні вночі, 21 лютого близько 2:41, у селі Караван Харківського району зафіксовано падіння БпЛА «шахед». Також за допомогою дронів окупанти протягом доби атакували Куп’янський, Берестинський, Богодухівський та Ізюмський райони.

Про це повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Обстріли Харківщини 20 лютого

23:58 с. Великий Бурлук, Куп’янського району: внаслідок влучання на відкритій території КАБ пошкоджено два приватні будинки та три автівки, зокрема дві машини екстреної допомоги.

12:29 село Хрестище Берестинського району: на території цивільного підприємства виявлено уламки «шахеда».

10:30 с. Слатине Харківського району: внаслідок обстрілу КАБ пошкоджено приватний житловий будинок та автомобіль.

10:30 Золочівська громада Богодухівського району: два КАБи влучили на відкритій місцевості на околиці с. Світличне, два КАБи впали на околиці с. Соснівка, один КАБ – на відкритій місцевості на околиці с. Баранівка. Інформація про постраждалих та пошкодження не надходила.

Близько 8:00 у Балаклійській громаді Ізюмського району виявили БпЛА на території підприємства. Без постраждалих.

Агентство Телевидения Новости