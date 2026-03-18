Надзвичайне
Перейти к списку новостей
Сегодня 18:26
Просмотров: 123

Окупанти атакували КАБами селище Борова на Харківщині

Війська рф продовжують масовані обстріли населених пунктів Борівської громади.

Про це повідомляє Борівська селищна рада.

17 березня ввечері, близько 22:00, ворог скинув на селище Борова 7 керованих авіабомб.

«Сьогодні, орієнтовно з 10:00 до 10:30, обстріли повторилися — пролунало ще 5 потужних вибухів КАБ», – йдеться у повідомленні.

Зафіксовано влучання у центральній частині Борової, на околицях селища, а також в екосистему між Боровою та Гороховаткою.

Унаслідок атак пошкоджено та зруйновано приватні житлові будинки, господарські споруди (сараї, гаражі), заклади торгівлі, а також будівлю сільськогосподарського підприємства.

Наслідки обстрілів наразі уточнюються. За наявною інформацією, жертв та постраждалих немає.

Агентство Телевидения Новости

Перейти к списку новостей

Март
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          
закрыть
 
Архив новостей

