Окупанти били по Харкову та семи населених пунктах області: постраждали п’ятеро людей

Протягом доби обстрілів зазнали Харків та сім населених пунктів Харківської області. Внаслідок обстрілів постраждали п’ятеро людей.

Про це повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

У Харкові постраждали 66-річний чоловік і 63-річна жінка; у Куп’янську меддопомога знадобилася 63-річному чоловіку, у Балаклії постраждали 53-річний чоловік і 55-річна жінка.

Також по допомогу до медиків звернулися 54-річний чоловік і 51-річна жінка, які постраждали в Куп’янську 6 серпня.

Вночі росіяни атакували безпілотником Салтівський район Харкова. Близько 23:55 зафіксовано влучання по території цивільного підприємства. Внаслідок обстрілу горіла покрівля та технічний поверх на площі 500 кв. м. Пожежу ліквідували.

Для ударів по Харківщині росіяни застосували чотири некеровані авіаційні ракети, дві ракети «Іскандер М», п’ять КАБів, вісім БпЛА «Шахед» / «Герань-2» та сім FPV-дронів.

Наслідки обстрілів Харківщини за добу

У Харкові пошкоджено виробничу споруду та два автомобілі.

У Куп’янському районі пошкоджено приватний будинок в селищі Ківшарівка, автомобіль у Куп’янську та територію току в селі Плоске.

В Ізюмському районі пошкоджено дитячий оздоровчий табір в Балаклії.

У Чугуївському районі в селі Бугаївка пошкоджено автомобіль.

У Богодухівському районі пошкоджено приватний будинок, ліцей та два автомобілі в селі Клинова-Новоселівка, а також приватний будинок, господарчу споруду й електромережі в селищі Коломак.

Агентство Телевидения Новости