Окупанти формують списки дітей для мілітарних таборів

Окупаційні адміністрації отримали наказ визначити кількість дітей з тимчасово захоплених територій для “відпочинку” в російських таборах.

Насправді — це не про відпочинок. Це про планомірну мілітаризацію українських дітей.

▪️ Табори діють під егідою міноборони рф

▪️ Працюють у росії

▪️ Перевага — дітям, не залученим у “юнармію” чи “зарніцу”

Маєш інформацію про такі списки або перевезення — повідом у чат-бот: https://t.me/official_sprotyv_bot

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Джерело: https://t.me/sprotyv_official/6951

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