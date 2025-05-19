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Окупанти формують списки дітей для мілітарних таборів

Окупанти формують списки дітей для мілітарних таборів

Окупаційні адміністрації отримали наказ визначити кількість дітей з тимчасово захоплених територій для “відпочинку” в російських таборах.

Насправді — це не про відпочинок. Це про планомірну мілітаризацію українських дітей.

▪️ Табори діють під егідою міноборони рф

▪️ Працюють у росії

▪️ Перевага — дітям, не залученим у “юнармію” чи “зарніцу”

Маєш інформацію про такі списки або перевезення — повідом у чат-бот: https://t.me/official_sprotyv_bot

Долучайся до Руху опору: https://tinyurl.com/opirUA

Джерело: https://t.me/sprotyv_official/6951

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