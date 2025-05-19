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Окупанти формують списки дітей для мілітарних таборів
Окупаційні адміністрації отримали наказ визначити кількість дітей з тимчасово захоплених територій для “відпочинку” в російських таборах.
Насправді — це не про відпочинок. Це про планомірну мілітаризацію українських дітей.
▪️ Табори діють під егідою міноборони рф
▪️ Працюють у росії
▪️ Перевага — дітям, не залученим у “юнармію” чи “зарніцу”
Маєш інформацію про такі списки або перевезення — повідом у чат-бот: https://t.me/official_sprotyv_bot
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Джерело: https://t.me/sprotyv_official/6951