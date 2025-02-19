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19.02.2025 16:25
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Окупанти обстріляли село Івашки на Харківщині: влучання у гуманітарний центр

Окупанти обстріляли село Івашки на Харківщині: влучання у гуманітарний центр

З 12.15 по 13.30 російські війська FPV-дронами вдарили по території села Івашки Золочівської громади.

Про це повідомляє голова ХОВА Олег Синєгубов.

Спершу два влучання відбулися по місцю завантаження гуманітарної допомоги. Волонтерам вдалося уникнути поранення, зазначив Синєгубов.

Пізніше удар прийшовся у будинок, де розташований гуманітарний центр. Пошкоджено два багатоквартирні двоповерхові будинки.

Агентство Телевидения Новости

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