Окупанти обстрілювали Харківщину дронами та КАБами: одна людина загинула

З 1 по 2 травня окупанти завдавали ударів по Харкову, Куп’янському та Лозівському районах області. За добу військові рф застосували для обстрілів Харківщини три керовані авіаційні бомби, чотири БпЛА «шахед» та два БпЛА «Молнія». Внаслідок обстрілів одна людина загинула, одна зазнала поранень.

Про це повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

7:47, Куп’янськ: внаслідок удару КАБ сталася пожежа в житловому будинку.

11:52, Харків: зафіксовано влучання БпЛА «Молнія» на відкритій території.

13:32, Харків: влучання БпЛА «Молнія» на відкритій території.

18:04, с. Вільхуватка, Куп’янський район: внаслідок влучання КАБ в город приватного будинку загинула 54-річна жінка. Пошкоджено чотири приватні житлові будинки.

2:45, с. Миколаївка Перша, Лозівський район: внаслідок влучання БпЛА «шахед» в город горіла трава та дрова на площі 5 кв. м. Постраждала 72-річна жінка. Пошкоджено приватний житловий будинок та господарчу споруду.

Агентство Телевидения Новости