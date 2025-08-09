Надзвичайне
Сегодня 07:47
Просмотров: 56

Окупанти перетворюють канікули на військові збори

На тимчасово окупованій Луганщині стартував кремлівський “проект” під назвою "Патріотизм – нє лозунг, а єжеднєвниє полєзниє дєла".

▶ ️Що відбувається:

Дітей змушують плести маскувальні сітки для армії рф.

Лекції проводять діючі військові злочинці.

Мета — втягнути підлітків у військову пропаганду та підготовку до участі у війні.

Це порушення Конвенції ООН про права дитини і воєнний злочин.

Фіксуйте факти. Повідомляйте про виконавців.

▶ ️https://t.me/official_sprotyv_bot

▶ ️https://tinyurl.com/opirUA

Джерело: https://t.me/sprotyv_official/7475

