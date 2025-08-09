Сегодня 07:47
Просмотров: 56
Окупанти перетворюють канікули на військові збори
На тимчасово окупованій Луганщині стартував кремлівський “проект” під назвою "Патріотизм – нє лозунг, а єжеднєвниє полєзниє дєла".
▶ ️Що відбувається:
Дітей змушують плести маскувальні сітки для армії рф.
Лекції проводять діючі військові злочинці.
Мета — втягнути підлітків у військову пропаганду та підготовку до участі у війні.
Це порушення Конвенції ООН про права дитини і воєнний злочин.
Фіксуйте факти. Повідомляйте про виконавців.
▶ ️https://t.me/official_sprotyv_bot
▶ ️https://tinyurl.com/opirUA
Джерело: https://t.me/sprotyv_official/7475