Окупанти п’ять разів атакували позиції Сил оборони на Харківщині, один бій триває

Зведення Генштабу ЗСУ станом на 16:00 27 березня. Триває 1493 доба широкомасштабної збройної агресії рф проти України.

Від початку доби кількість російських атак на фронті становить 66.

На Південно-Слобожанському напрямку противник один раз атакував в напрямку населеного пункту Зибине.

На Куп’янському напрямку окупанти здійснили чотири штурми позицій Сил оборони в напрямках населених пунктів Петропавлівка, Курилівка, Подоли, Новоосинове. Одне боєзіткнення ще триває.

