Надзвичайне
Сегодня 15:34
Окупанти поновили штурми на півночі Харківщини: відео відбиття атаки в Сотницькому Козачку

На півночі Харківської області російські війська здійснили спробу відновити штурмові дії. У районі села Сотницький Козачок Богодухівського району знищено групу окупантів.

Про це повідомили у Харківській прикордонній комендатурі швидкого реагування РУБпАК «Стрікс»

Операцію за знешкодження російських штурмовиків реалізували підрозділи СТРІКС у взаємодії з ББПС STAR.

Нагадаємо, за даними Генштабу ЗСУ, 20 грудня на Південно-Слобожанському напрямку Сили оборони відбили 13 атак противника у районах населених пунктів Сотницький Козачок, Вовчанськ, Приліпка та у бік Ізбицького й Григорівки.

Допис, поширений РУБпАК "СТРІКС" (@strix.kh.ua)

Агентство Телевидения Новости

Агентство Телевидения Новости

Архив новостей

