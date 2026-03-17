Окупанти посилили активність на Харківщині: зафіксовано 12 атак за добу

Зведення Генштабу ЗСУ станом на ранок 17 березня. Розпочалася 1483 доба широкомасштабної збройної агресії рф проти України.

Протягом доби на фронті зафіксовано 171 бойове зіткнення. Противник завдав одного ракетного удару із застосуванням однієї ракети та 70 авіаційних ударів, скинувши 200 керованих авіабомб. Крім того, застосували 9616 дронів-камікадзе та здійснили 3715 обстрілів населених пунктів та позицій ЗСУ, зокрема 98 – із реактивних систем залпового вогню.

На Південно-Слобожанському напрямку окупанти тричі намагалися прорвати оборонні рубежі українських захисників у бік населених пунктів Вовчанськ та Стариця.

На Куп’янському напрямку росіяни дев’ять разів атакували у бік Петропавлівки, Курилівки, Глушківки, Новоосинового, Куп’янська та Новоплатонівки.

Детальна інформація по ситуації на інших напрямках – у зведенні Генштабу ЗСУ.

