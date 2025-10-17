Надзвичайне
Окупанти посилюють фільтраційні заходи на ТОТ України

На ТОТ різко посилили перевірки. Тепер фільтрація — не тільки на блокпостах, а й на робочих місцях. Комунальні служби отримали вказівки шукати тих, хто не оформив статус "на рф".

Людям без російського паспорта загрожують депортація, конфіскація майна чи блокування виплат. Мета очевидна — вигнати "не своїх" і залишити лише лояльних.

▶ ️ЦНС закликає фіксувати випадки переслідувань і надсилати їх у наш анонімний чат-бот. Кожен факт фільтрації — доказ репресивної політики кремля, що підлягатиме юридичному переслідуванню після деокупації. Повідомляй про ворога на наш анонімний чат-бот (https://t.me/official_sprotyv_bot) та приєднуйся до Руху опору (https://tinyurl.com/opirUA).

Джерело: https://t.me/sprotyv_official/7869

