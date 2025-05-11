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Окупанти придумали, як змусити людей повертатися на тимчасово окуповані території

Окупанти придумали, як змусити людей повертатися на тимчасово окуповані території

Тепер для вступу дитини до захопленої школи вимагають особисто написану заяву від обох батьків — незалежно від того, де вони перебувають і чи живуть разом.

Мета очевидна: затягнути якомога більше людей на ТОТ, провести фільтрацію, залякати, завербувати.

Центр національного спротиву закликає: не піддавайтесь. За можливості — виїжджайте з регіону. Ігноруйте механізми контролю ворога.

Джерело: https://t.me/sprotyv_official/6904

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