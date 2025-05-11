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Окупанти придумали, як змусити людей повертатися на тимчасово окуповані території
Тепер для вступу дитини до захопленої школи вимагають особисто написану заяву від обох батьків — незалежно від того, де вони перебувають і чи живуть разом.
Мета очевидна: затягнути якомога більше людей на ТОТ, провести фільтрацію, залякати, завербувати.
Центр національного спротиву закликає: не піддавайтесь. За можливості — виїжджайте з регіону. Ігноруйте механізми контролю ворога.
Джерело: https://t.me/sprotyv_official/6904