Окупанти придумали, як змусити людей повертатися на тимчасово окуповані території

Тепер для вступу дитини до захопленої школи вимагають особисто написану заяву від обох батьків — незалежно від того, де вони перебувають і чи живуть разом.

Мета очевидна: затягнути якомога більше людей на ТОТ, провести фільтрацію, залякати, завербувати.

Центр національного спротиву закликає: не піддавайтесь. За можливості — виїжджайте з регіону. Ігноруйте механізми контролю ворога.

Джерело: https://t.me/sprotyv_official/6904

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