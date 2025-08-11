На тлі критичної нестачі питної води гауляйтер пушилін вирішив “боротися” з цінами, а не з проблемою. Понад тиждень тривають рейди бойовиків проти продавців, які відмовилися продавати воду за нав’язаними 3,5 руб./літр.

Реальна ціна бутильованої води на ТОТ сягає 80–100 рублів за 5 л. Через збитковість торгівлі точки продажу масово закриваються.

У багатьох районах єдині “джерела” — аварійні свердловини, річки або привіз із сусідніх селищ. Така вода часто небезпечна для вживання.

Центр національного спротиву наголошує: в умовах окупації навіть базові потреби стають питанням виживання. Разом із “русскім міром” приходять розруха і смерть.

