Надзвичайне
Перейти к списку новостей
Сегодня 09:51
Просмотров: 100

Окупанти “регулюють” ціни на питну воду на ТОТ Донеччини терором

Окупанти “регулюють” ціни на питну воду на ТОТ Донеччини терором

На тлі критичної нестачі питної води гауляйтер пушилін вирішив “боротися” з цінами, а не з проблемою. Понад тиждень тривають рейди бойовиків проти продавців, які відмовилися продавати воду за нав’язаними 3,5 руб./літр.

Реальна ціна бутильованої води на ТОТ сягає 80–100 рублів за 5 л. Через збитковість торгівлі точки продажу масово закриваються.

У багатьох районах єдині “джерела” — аварійні свердловини, річки або привіз із сусідніх селищ. Така вода часто небезпечна для вживання.

Центр національного спротиву наголошує: в умовах окупації навіть базові потреби стають питанням виживання. Разом із “русскім міром” приходять розруха і смерть.

Джерело: https://t.me/sprotyv_official/7484

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Читайте ещё:

Дика природа у зоні підвищеної відповідальності: фотознахідки прикордонників
Сегодня 10:40    109
В Україні викрили 31 шахрайський кол-центр
Сегодня 10:15    111
“А чего они летают по населенным пунктам?!” ― росіянка невдоволена “нєштатним сходом боєприпасів” авіації рф
Сегодня 10:03    111
росія знову спекулює на темі полонених
Сегодня 09:39    100
Прикордонники бригади «Гарт» дронами на оптоволокні полюють на замасковані ворожі автівки під Вовчанськом (ВІДЕО)
Сегодня 09:17    116
росія готується до шокової ціни на нафту – $40 за барель
Сегодня 09:06    124
российское МО рубит бабло с предприятий, оказавшихся в сложных обстоятельствах
Сегодня 08:56    116
Успешные атаки последних месяцев подсвечивают закономерность
Сегодня 08:47    121
За тиждень Нацбанк продав 843 мільйона доларів
Сегодня 08:38    89
Збито/подавлено 59 ворожих БПЛА
Сегодня 08:29    90
Август
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

  • Доставка води в Харкові avita.ua - енергія природи у кожному ковтку

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 