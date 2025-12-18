Надзвичайне
Сегодня 06:58
Окупанти розпродають землі на Ай-Петрі

Окупанти розпродають землі на Ай-Петрі

У Ялті землі плато Ай-Петрі, виділені під «розвиток гірськолижного спорту», швидко перетворилися на приватну забудову: дво-, три- та чотириповерхові будинки, значна частина — у власності чинних і колишніх чиновників та пов’язаних осіб.

Після суспільного резонансу "влада" показово оголосила про «порушення» і виписала постанови на знесення з терміном у п’ять діб. Минуло понад 100 днів — не знесено жодного об’єкта.

За даними ЦНС, схема була спланована заздалегідь: «спортивне» призначення використали як прикриття для забудови з подальшою легалізацією заднім числом. Нині готують зміну цільового призначення ділянок, тому виконання рішень про знесення свідомо блокується.

Це не недбалість — це торгівля землею. Перевірки — ширма, реальна мета — зберегти забудову і узаконити її. Окупаційна адміністрація Ялти виступає бенефіціаром схеми й повертати землю громаді не збирається.

Джерело: https://t.me/sprotyv_official/8027

