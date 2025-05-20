Окупанти ставлять на Шахеди нові 90 кг бойові частини, – Defense Express

Армія рф почала використовувати нові комбіновані бойові частини вагою 90 кг для дронів-камікадзе Shahed-136.

Про це повідомляє Defense Express із посиланням на джерела та фотодокази, пише УНІАН.

Замість стандартних 50-кг бойових частин, дрони тепер оснащуються двома новими типами спорядження:

російська версія (КОФЗБЧ) — кумулятивно-осколково-фугасно-запалювальна. Має вибухову речовину ТГФ-35П2 (тротил + гексоген), а також запалювальну суміш гідридів металів, яка досягає температури горіння до 3500°C;іранська версія — також має вагу 90 кг, але без запалювальних компонентів. Складається з вибухівки типу ОЛА (октаген + алюміній) і гексогенових детонаторів.

Із зими 2023 року російські війська вже застосовували 50-кг бойові частини комбінованої дії (наприклад, БСТ-52). У 2024-му також почали використовувати термобаричні заряди ТББЧ-50 з металевими кульками як готовими уражаючими елементами, кажуть фахівці.

Попри запуск локального виробництва Shahed-136 у Татарстані та Іжевську, росія продовжує тісно співпрацювати з Іраном у сфері озброєння.

Крім модернізації бойових частин, рф оновлює дрони за комплектуючими (зокрема, системами супутникової навігації для протидії РЕБ) і тактикою застосування. Водночас Україна активно розвиває засоби протидії, що перетворює війну дронів на технологічне змагання.

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