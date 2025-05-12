Окупанти вдарили безпілотником по селу Кіндрашівка на Харківщині: поранено чоловіка

Через ворожий удар по Купʼянщині поранено мирного мешканця.

Про це повідомляє Харківська обласна прокуратура.

За даними слідства, 12 травня близько 11:00 зс рф завдали удару, попередньо, безпілотником по с. Кіндрашівка Купʼянського району. Поранень дістав 62-річний чоловік, йому надано допомогу на місці.

Точний тип озброєння, яке застосував ворог, наразі встановлюється.

За процесуального керівництва Купʼянської окружної прокуратури Харківської області розпочато досудове розслідування за фактом вчинення воєнного злочину (ч. 1 ст. 438 КК України).

Прокурори спільно зі слідчими поліції вживають усіх належних заходів для документування злочинів, вчинених військовослужбовцями рф.

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