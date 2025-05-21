Окупанти вдарили БпЛА по Харківщині: поранено чоловіка

За процесуального керівництва Чугуївської та Купʼянської окружних прокуратур Харківської області розпочато досудові розслідування за фактами вчинення воєнних злочинів (ч. 1 ст. 438 КК України).

Про це повідомляє Харківська обласна прокуратура.

За даними слідства, 21 травня близько 10:00 ворожий ударний БпЛА, попередньо, «Молнія-2» поцілив у дах адміністративної будівлі у місті Чугуїв. Пошкоджено кабінети та фасад установи. Без постраждалих.

Також сьогодні орієнтовно о 9:30 збройні сили рф завдали авіаційного удару по селу Грушівка Купʼянського району. Пошкоджено житлові будинки та авто. 39-річний чоловік отримав поранення, потерпілого доставили до лікарні.

Вживаються всі можливі та належні заходи задля документування воєнних злочинів, вчинених російськими військовослужбовцями.

Агентство Телевидения Новости