Окупанти вдарили FPV-дроном по автівці на Харківщині: поранено водія

5 травня о 10:40 збройні сили рф вдарили FPV-дроном по Купʼянську. Постраждав літній чоловік.

Про це повідомили в Харківській обласній прокуратурі.

Зафіксовано влучання по цивільному автомобілю, який рухався містом. Поранень дістав 70-річний водій транспортного засобу, чоловіка ушпиталено.

За процесуального керівництва Куп’янської окружної прокуратури Харківської області розпочато досудове розслідування за фактом вчинення воєнного злочину (ч. 1 ст. 438 КК України).

Агентство Телевидения Новости