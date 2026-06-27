Надзвичайне
Перейти к списку новостей
27.06.2026 16:49
Просмотров: 134

Окупанти вдарили по АЗС у Дергачах: є постраждалі

Окупанти вдарили по АЗС у Дергачах: є постраждалі

Окупанти двічі атакували АЗС у Дергачах на Харківщині: є постраждалі.

Про це повідомляє Харківська обласна прокуратура.

За даними слідства, 27 червня російські війська, попередньо використавши безпілотники типу «Італмас», атакували місто Дергачі.

Перший удар стався близько 13:40. Внаслідок влучання пошкоджено паркан автозаправної станції, а також автомобілі, припарковані на території автотранспортного підприємства. Постраждалих немає.

Менш ніж за годину, орієнтовно о 14:30, росіяни завдали повторного удару по території іншої АЗС.

Поранення дістала 41-річна жінка, яка в момент атаки перебувала у власному автомобілі на території АЗС. Також гостру реакцію на стрес отримав 34-річний працівник автозаправної станції.

За процесуального керівництва Дергачівської окружної прокуратури Харківської області розпочато досудові розслідування за фактами вчинення воєнних злочинів (ч. 1 ст. 438 КК України).

Агентство Телевидения Новости

Перейти к списку новостей

Июнь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 