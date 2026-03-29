29.03.2026 10:55
Просмотров: 166
Окупанти вдарили по Харкову безпілотником, на місці влучання – пожежа
Сьогодні, 29 березня, російські військові завдали удару по Харкову. Зафіксовано влучання у Холодногірському районі.
Про це повідомив мер Харкова Ігор Терехов.
«Ворог ударив по місту бойовим дроном. Деталі зʼясовуємо. Влучання сталося в Холодногірському районі», – йдеться в повідомленні.
Як уточнив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов, внаслідок удару спалахнула пожежа неподалік приватного будинку.
О 10:52 у Повітряних силах ЗСУ повідомляли про БпЛА на півночі Харківщини, які постійно змінюють напрямок руху.
Інформація про постраждалих не надходила.