Надзвичайне
29.03.2026 10:55
Просмотров: 166

Окупанти вдарили по Харкову безпілотником, на місці влучання – пожежа

Окупанти вдарили по Харкову безпілотником, на місці влучання – пожежа

Сьогодні, 29 березня, російські військові завдали удару по Харкову. Зафіксовано влучання у Холодногірському районі.

Про це повідомив мер Харкова Ігор Терехов.

«Ворог ударив по місту бойовим дроном. Деталі зʼясовуємо. Влучання сталося в Холодногірському районі», – йдеться в повідомленні.

Як уточнив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов, внаслідок удару спалахнула пожежа неподалік приватного будинку.

О 10:52 у Повітряних силах ЗСУ повідомляли про БпЛА на півночі Харківщини, які постійно змінюють напрямок руху.

Інформація про постраждалих не надходила.

