Окупанти вдарили по Харкову БпЛА: є постраждалі

Дрон росіян вдарив по Холодногірському району Харкова.

Про це повідомив мер Харкова Ігор Терехов.

«Ворог завдав удару бойовим дроном «шахед» по Холодногірському району», – написав Терехов у Телеграм.

За його словами, за попередньою інформацією, що потребує уточнення, є поранені.

Наслідки уточнюються.

«Влучання перед багатоповерховим житловим будинком, горять припарковані біля нього авто», – зазначив Терехов.

На місце виїхали бригади медиків.

