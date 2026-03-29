Окупанти вдарили по Україні ракетою «Кинджал» та запустили 442 БпЛА

У ніч на 29 березня, починаючи з 18:00 28 березня, рф атакувала Україну аеробалістичною ракетою «Кинджал» із повітряного простору Рязанської області та 442 ударними БпЛА Shahed, «Гербера», «Італмас» та безпілотниками інших типів із напрямків: Брянськ, Курськ, Орел, Міллерово, Приморсько-Ахтарськ; Гвардійське, Чауда ТОТ АР Крим. Близько 300 із них – «шахеди».

Про це повідомили в Повітряних силах ЗСУ.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

Станом на 9:00, протиповітряною обороною збито та подавлено 380 російських безпілотників різних типів.

Зафіксовано влучання 16 ударних БпЛА на семи локаціях, а також падіння уламків на 14 локаціях.

«Атака триває, в повітряному просторі декілька ворожих БпЛА. Дотримуйтесь правил безпеки», – попередили в ПС.

