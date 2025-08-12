Окупанти відроджують радянську практику примусової праці неповнолітніх

На ТОТ України російська адміністрація створює так звані “студотряди”, залучаючи до роботи підлітків від 14 років.

Під прикриттям “практики” чи “стажування” школярів відправляють на будівництва, у сільське господарство, лікарні, а також в органи окупаційної влади.

● Це — спадок радянської трудової мобілізації, який окупанти використовують через нестачу робочої сили після примусової мобілізації дорослого населення в армію рф.

● Планують навіть змінити “законодавство”, щоб узаконити дитячу працю та стимулювати роботодавців наймати школярів.

ЦНС наголошує: це грубе порушення міжнародного права та Конвенції МОП. Припинити ці знущання можливо лише після деокупації українських земель.

Джерело: https://t.me/sprotyv_official/7487

