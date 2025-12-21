Надзвичайне
Сегодня 09:52
Просмотров: 137

Окупанти вивезли на територію рф 50 жителів прикордонного села на Сумщині

У суботу, 20 грудня, окупанти вивезли до рф з території села Грабовське Сумської області пів сотні місцевих жителів. Населений пункт розташований у 200 метрах від до кордону.

Про це повідомляє Кордон.Медіа з посиланням на власні джерела.

За інформацією видання, росіяни проникли в село в ніч проти 20 грудня та вивезли всіх людей, які раніше підписали відмову від евакуації. Зазначається, що в росії на жителів українського прикордонного села чекають «фільтраційні заходи».

Як повідомляє Суспільне з посиланням на старосту села Грабовське Ларису Кремезну, дітей серед цієї групи людей, попередньо, не було.

«Там залишалося пів сотні людей. Їх вивезли на територію рф», — сказала вона.

Як стверджує «Кордон.Медіа», російські підрозділи продовжили рух у напрямку хутора Високий та села Рясне, що неподалік Грабовського. Журналісти зазначають, що окупантам вдалося зайти в Рясне. За словами заступника начальника Сумської ОВА Володимира Бабича, за вечір 20 грудня представники Червоного Хреста та «Білих Янголів» евакуювали звідти частину людей.

