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Окупанти вивезуть 1000 українських дітей з ТО Луганщини до таборів на рф

Окупанти вивезуть 1000 українських дітей з ТО Луганщини до таборів на рф

Окупаційна адміністрація на тимчасово захоплених регіонах Луганської області отримала план з відправки 1000 українських дітей до таборів на території рф.

Дітей відправлять до ростовської області на «відпочинок», під час якого їм читатимуть лекції щодо приналежності їх рідної землі до росії, а також насичувати дітей антизахідною риторикою.

Наразі окупаційні адміністрації формують списки дітей. Перевагу мають діти з прокремлівських молодіжних рухів.

ЦНС закликає долучатись до Руху опору https://tinyurl.com/opirUA , або надавати всю інформацію про окупантів й зрадників за посиланням https://t.me/official_sprotyv_bot , аби ніхто з них не уникнув покарання.

Джерело: https://t.me/sprotyv_official/7002

Новости портала «Весь Харьков»

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