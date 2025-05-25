Окупанти вивозять дітей з Херсонщини до таборів у росії для промивання мізків

Маленьких українців відвезли до адигеї та волгоградської області, де заплановані «освітні програми» з елементами пропаганди, повідомили у Центрі національного спротиву.

У таборах дітям читають лекції з так званої «історії росії» та нав’язують наративи на кшталт «русская вєсна: прічіни». Мета таких заходів – спотворити уявлення про реальність, виправдати агресію та сформувати у дітей проросійську ідентичність.

Вивезення дітей та нав’язування їм ворожої ідеології є частиною цілеспрямованої політики зі зміни національної самоідентифікації, що, згідно з міжнародним правом, є ознакою геноциду.

Джерело: https://t.me/spravdi/46889

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