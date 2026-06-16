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Окупанти вранці вдарили «Геранями» по цивільному підприємству у Безруках на Харківщині

Окупанти вранці вдарили «Геранями» по цивільному підприємству у Безруках на Харківщині

Сьогодні о 4:45 ранку російські безпілотники атакували цивільне підприємство у Безруках.

Про це повідомляє начальник Дергачівської МВА Вячеслав Задоренко.

За його словами, внаслідок ударів БПЛА «Герань-2» сталося загоряння виробничого цеху, складських приміщень та автівок підприємства.

Вогнеборцям ДСНС вдалося локалізувати та ліквідувати пожежу, однак через масштабне займання підприємство практично знищене.

За даними Задоренко, ніхто з людей не постраждав.

Агентство Телевидения Новости

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