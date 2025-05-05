Окупанти закрили міст до Ластівчиного гнізда в ТО Ялті

Крим продовжує перетворюватись із перлини моря на бетонну казарму. У Ялті окупанти перекрили міст до Ластівчиного гнізда — “через аварійний стан”. Насправді — через військові об’єкти і режимний доступ.

Міст не працюватиме “до наступного сезону”. Але чому “ремонт” починають саме зараз, на старті літа?

Бо в Криму вже не до туристів — там господар армія рф. ЗРК, склади, блокпости, госпіталі. І Ластівчине гніздо — не виняток.

ЦНС нагадує: кожен “ремонт” під контролем рф — прикриття для армії чи схема розпилу.

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Джерело: https://t.me/sprotyv_official/6869

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