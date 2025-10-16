Надзвичайне
16.10.2025 19:20
Окупанти завдали удару КАБами по селу Сковородинівка на Харківщині

Окупанти завдали удару КАБами по селу Сковородинівка на Харківщині

16 жовтня, близько 17:00, авіація окупантів двома керованими авіабомбами вдарила по селу Сковородинівка Харківської області.

Про це повідомив начальник Золочівської СВА Віктор Коваленко.

За його словами, бомби влучили по двох сільгосппідприємствах.

«Розтрощено складські приміщення, дві одиниці техніки та автомобіль Газель, постраждав зібраний врожай», – резюмує Коваленко.

Зазнали пошкоджень вісім приватних будинків та два легкові автомобілі.

Внаслідок авіаудару у селі немає світла.

Інформація про постраждалих не надходила.

